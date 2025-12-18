Рубен Варданян приговорен к 20 годам тюрьмы за тяжкие преступления

Суд в Азербайджане сегодня вынес приговор по делу военного преступника Рубена Варданяна. Он получил 20 лет лишения свободы.

Во вторник 17 февраля Бакинский военный суд на открытом заседании по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, одного из лидеров преступного сепаратистского режима, созданного Арменией на территории Азербайджана, огласил окончательный приговор.

Заседание прошло под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), обвиняемого обеспечили переводчиком на язык, которым владеет, также ему за счет государства АР был предоставлен адвокат для защиты.

В заседании приняли участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также от имени Азербайджанского государства в качестве потерпевшего руководитель аппарата кабмина АР Руфат Мамедов.

Варданян, обвиняемый по статьям УК Азербайджана о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и другим тяжким преступлениям, окончательно приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет.

Напомним, Варданян был задержан в 2023 году, судебный процесс продлился год.