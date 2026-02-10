Вестник Кавказа

Иностранный турпоток в РФ вырос на 15% за год – Чернышенко

Туристы в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году значительно вырос иностранный турпоток в Россию, прирост составил 15%. Окончательные данные за год будут названы в апреле.

Иностранные граждане стали чаще приезжать в РФ с туристическими целями, турпоток увеличился на 15% за прошлый год, поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Существенно вырос въездной туризм. Россию посетили 4 миллиона 800 тысяч иностранных туристов. И это плюс 15% к 2024 году"

– Дмитрий Чернышенко

Он добавил, что окончательные данные по туристическому потоку за 2025 год будут представлены в апреле 2026 года.

Ранее сообщалось, что около половины всех иностранных туристов в РФ в 2025 году прибыли из Китая, а драйверами роста турпотока стали страны Ближнего Востока, Индия и Туркменистан. 

