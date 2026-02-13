Гросси провел переговоры с Аракчи

Рафаэль Гросси, возглавляющий МАГАТЭ, провел углубленные консультации с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи перед грядущим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона в Женеве.

"Только что завершил углубленные технические консультации» с Аббасом Аракчи в рамках подготовки к важным переговорам, запланированным на завтра в Женеве"

– Рафаэль Гросси

Содержание консультаций Гросси не обнародовал. Отметим, что новый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблеме состоятся 17 февраля. Площадкой станет постпредство Омана при ООН.

Напомним, что ранее стороны провели переговоры в начале февраля в Омане. Лидер США Дональд Трамп позитивно оценил их итог.