Иран стал членом Совета по правам человека ООН

Назначение иранской дипломатки в Консультативный комитет СПЧ вступило в силу. Это первый опыт репрезентации Тегерана в органе ООН по вопросам прав человека. Правозащитник, руководящий UN Watch, призвал к пересмотру решения и отстранению представительницы Ирана.

Впервые в истории Иран стал членом состава Консультативного комитета Совета ООН по правам человека. Об этом сообщили в неправительственной организации UN Watch (Наблюдение за ООН) по мониторингу за деятельностью ООН в контексте ее соответствия собственному Уставу. Информация о принятом решении была сопровождена критикой в адрес Тегерана из-за действий правительства в отношении протестующих.

Решение, как отметил исполнительный директор UN Watch Хиллель Нойер, вступает в силу с сегодняшнего дня, 16 февраля.

Представитель мониторинговой службы ООН рассказал кто будет представлять Иран в СПЧ. Членом главного межправительственного органа ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека во всем мире стала Афсане Надипур. Нойер также выразил обеспокоенность кандидатурой иранской дипломатки, чьи действия он связал с "отбеливанием" репутации правительства Исламской Республики в случаях нарушений прав человека.

Правозащитник, стабильно выступающий с критикой СПЧ, призвал мировое сообщество к пересмотру решения и отстранению Надипур от должности.

Афсане Надипур ранее занимала пост посла Ирана в Нидерландах и Дании, а также работала на целом перечне высокопоставленных должностей иранского МИД, в том числе на посту эксперта по правам человека с 1992 по 1999 годы, а также была заместителем руководителя департамента по правам человека с 2003 по 2008 года.