В Грузии заявили о риске подорожания яиц из-за запрета пластика

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за запрета пластика яйца в Грузии могут подорожать: картон дороже, его приходится импортировать, а покупатели часто разбивают яйца, пытаясь открыть непрозрачную упаковку.

Запрет на использование пластиковой упаковки может стать причиной роста цен на яйца. Об этом заявил глава Ассоциации развития птицеводства Грузии Зураб Учумбегашвили.

По словам Учумбегашвили, у картонной упаковки для яиц есть два минуса: она значительно дороже пластика, а также неудобна для покупателей. Грузинские потребители привыкли осматривать товар перед покупкой, но при попытке открыть картонную коробку яйца часто повреждаются или разбиваются.

Ситуацию усугубляет отсутствие местного производства: картон приходится импортировать, что увеличивает себестоимость продукции, пояснил Учумбегашвили.

"В европейских странах кондитерские изделия и другие товары обычно хранятся в пластиковых контейнерах, и люди там не умирают. Я не думаю, что было бы правильно запретить все одним махом"

— Зураб Учумбегашвили

