В Грузии заявили о риске подорожания яиц из-за запрета пластика

Запрет на использование пластиковой упаковки может стать причиной роста цен на яйца. Об этом заявил глава Ассоциации развития птицеводства Грузии Зураб Учумбегашвили.
По словам Учумбегашвили, у картонной упаковки для яиц есть два минуса: она значительно дороже пластика, а также неудобна для покупателей. Грузинские потребители привыкли осматривать товар перед покупкой, но при попытке открыть картонную коробку яйца часто повреждаются или разбиваются.
Ситуацию усугубляет отсутствие местного производства: картон приходится импортировать, что увеличивает себестоимость продукции, пояснил Учумбегашвили.
"В европейских странах кондитерские изделия и другие товары обычно хранятся в пластиковых контейнерах, и люди там не умирают. Я не думаю, что было бы правильно запретить все одним махом"
— Зураб Учумбегашвили