Россия с избытком обеспечена яйцами – Минсельхоз

В Минсельхозе РФ сообщили о текущей ситуации в стране с куриными яйцами. Цены стабильны, а возросшее производство позволяет обеспечить потребителей.

Россия обеспечена куриными яйцами, заверили в министерстве сельского хозяйства.

"В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки"

– Минсельхоз России

За январь-ноябрь 2025 года в РФ было произведено 37 млрд яиц, что на 6,5% больше, чем за тот же период 2024 года.

"Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем"

– Минсельхоз России

В конце 2025 года цены на яйца в России на 25-32% ниже, чем в это же время в прошлом году.

Отметим, что в 2024 году основными зарубежными поставщиками яиц в Россию были Беларусь, Азербайджан и Турция.