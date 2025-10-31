Россия с избытком обеспечена яйцами – Минсельхоз

Россия обеспечена куриными яйцами, заверили в министерстве сельского хозяйства.
"В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки"
– Минсельхоз России
За январь-ноябрь 2025 года в РФ было произведено 37 млрд яиц, что на 6,5% больше, чем за тот же период 2024 года.
"Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем"
– Минсельхоз России
В конце 2025 года цены на яйца в России на 25-32% ниже, чем в это же время в прошлом году.
Отметим, что в 2024 году основными зарубежными поставщиками яиц в Россию были Беларусь, Азербайджан и Турция.