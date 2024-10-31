Производство яиц нарастили в Северной Осетии

Северная Осетия с начала года произвела почти 59 млн куриных яиц. Основными производителями яиц в регионе являются частные домохозяйства.

В этом году Северная Осетия в январе-сентября увеличила производство куриных яиц до 58,6 млн штук, рассказали в Минсельхозе республики.

"Улучшение показателей в секторе производства яиц обусловлено, в том числе, участием региона в реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности""

– глава ведомства Алан Кусраев

Основную часть продукции выпускают в Северной Осетии частные домохозяйства – 44,7 млн штук. На фермерские хозяйства и ИП пришлось около 12 млн яиц, а на крупные предприятия – лишь 1,88 млн яиц.

По сравнению с девятью месяцами прошлого года, выпуск яиц в регионе вырос на 1,1%. При этом основной рос производства связан именно с наращиваем мощностей крупных сельхозпредприятий, которые с начала года увеличили производство яиц почти на 45%, передает "Интерфакс".