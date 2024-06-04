Цены на яйца в России оценили в Минсельхозе

С начала года цены на яйца в России снизились, сегодня они стабильны, спрос потребителей удовлетворяется, производство растет, сообщает Минсельхоз.

На данный момент ситуацию с ценами на столовые яйца можно назвать стабильной, такое мнение выразили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В настоящее время цены на куриные яйца стабильны, предложение в полной мере удовлетворяет спрос"

– ведомство

Согласно заявлению министерства, с начала года цены на яйцо категорий С1 и С2 снизились - на 19,2% и почти на 25% соответственно. Кроме того, в последнее время выросло производство, что указывает на то, что дефицита и связанного с ним роста цен не ожидается.

"По данным Росстата, в сентябре было произведено (яиц)… на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, что будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации"

– Минсельхоз

Отметим, что россиянам доступны не только отечественные яйца, но также белорусские, турецкие, азербайджанские.