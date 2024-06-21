В России могут появиться яйца из Таиланда, Вьетнама, Ирана

Импортных яиц в России может стать больше. В Россельхознадзор поступили заявки от таких стран, как Иран, Таиланд, Вьетнам.

Несколько государств изъявили заинтересованность в экспорте в РФ куриных яиц, заявки рассматриваются специалистами Россельхознадзора.

"Россельхознадзор рассматривает обращения от Ирана, Вьетнама и Таиланда на основании оценки риска и согласно процедуре, предусмотренной законодательством Евразийского экономического союза"

– надзорное ведомство

Отметим, что сейчас столовые яйца поступают на российский рынок из Турции и Азербайджана. Также в продаже можно найти белорусские яйца.