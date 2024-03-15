Турция продолжает обеспечивать Россию куриными яйцами

В Россию по Черному морю на прошлой неделе было доставлено свыше 1,3 млн яиц из Турции. Товар был принят в порту Новороссийска.

Поставки куриных яиц в Россию из Турции продолжаются, за неделю в РФ поступило свыше 1,3 млн турецких яиц.

На прошлой неделе порт Новороссийск принял две партии яиц из Турции общим числом превышающие 1,3 млн яиц. По данным Россельхознадзора, обе партии соответствует всем требованиям, вскоре продукция поступит на российский рынок.

С начала года Турция направила в РФ уже свыше 10 млн куриных яиц.