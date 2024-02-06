В Россию приедет первая партия иранских яйц

В скором времени российские прилавки пополнятся продукцией из Ирана. Исламская республика осуществит в Россию первую поставку яиц, которые поступят в продажу в течение трех недель.

Иран в скором времени осуществит первую поставку яиц в Россию.

В течение 20 дней исламская республика отправит в РФ свою продукцию. Информацию об этом озвучил глава союза птицеводов ИРИ Хамид Реза Кашани.

"Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней"

- Хамид Реза Кашани

Он также рассказал, что экспорт продукции вернулся к прежним показателям.

Кроме этого, власти рассчитывают, что эти цифры вырастут за февраль-март по сравнению с таким же периодом прошлого года.