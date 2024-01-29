Яйца из Ирана могут появиться в российских магазинах

В Россию могут начать поступать яйца из Ирана. В обратную сторону могут производиться поставки мяса. Иран заинтересован в совместной работе с Россией.

Начать поставки куриных яиц в Россию готов Иран. Об этом рассказал торговый атташе иранского посольства в Москве Рахими Мохсен.

"В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе"

– Мохсен

Напомним, сегодня в РФ поступают яйца из Беларуси, Турции и Азербайджана. Только с начала февраля Азербайджан экспортировал в Россию 1,5 млн яиц, Турция - чуть более 630 тыс.

Торговый атташе добавил, что поставки продовольствия могут быть взаимными - в Иран могло бы импортироваться мясо из России, передает РИА Новости.