В Иране сообщили о высокой готовности военных

Иран готов дать мощный ответ на любые авантюры, сообщил секретарь совета обороны ИРИ. Он отметил, что степень готовности иранских военных на данный момент высока.

Военные Ирана находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил 13 февраля секретарь совета обороны страны Али Шамхани.

"Степень готовности военных Ирана высока. Ошибка в расчетах любой из сторон обойдется дорого"

– Али Шамхани

Он также подчеркнул, что Исламской Республика готова мощно ответить на любые нацеленные против нее авантюры.

"Мы ответим мощно, решительно и соответствующим образом на любую авантюру, нацеленную против Ирана"

– секретарь совета обороны

Он поведал, что ситуация с безопасностью в регионе усложнилась и требует особых механизмов координации. Шамхани акцентировал внимание на том, что усилия дипломатов в настоящее время нацелены на деэскалацию и преимущественно политический подход.