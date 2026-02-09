Вестник Кавказа

Грузия запретит ввоз легковых автомобилей старше шести лет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии запретят ввоз автомобилей старше шести лет. Решение объясняется заботой об экологии и здоровье населения.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовят законопроект о запрете импорта легковых автомобилей старше шести лет, информирует пресс-служба правительства страны. Власти страны мотивировали решение заботой об экологии и здоровье населения.   

"Конечно, будут рассмотрены и небольшие исключения. Мы считаем, что крайне важно не ввозить в страну автомобили старше 6 лет. Это важно для экологии, для здоровья людей и для обеспечения комфортного передвижения населения"

– Ираклий Кобахидзе 

В Грузии в последние годы отмечается резкий рост числа автомобилей. В 2025 году, по словам Кобахидзе, на учете госорганов стояли более 2 млн транспортных средств. Как отметил премьер, избыток автомобилей создает заторы на дорогах.

Отметим, что Грузия является крупным импортером автомобилей. В прошлом году транспортных средств было импортировано на $3,87 млрд.  Реэкспорт автомобилей составляет $2,8 млрд, что составляет почти 40% экспорта.

