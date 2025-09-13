Генконсульство России появится в Актау

Москва откроет генеральное консульство РФ в Актау – распоряжение о создании диппредставительства издал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из документа, штатная численность сотрудников структуры будет определена МИД России. Открытие и деятельность генерального консульства будут финансироваться за счет поступлений из бюджета, предназначенных для МИД.

Стоит отметить, что на сегодняшний день генеральные консульства России действуют в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В столице Казахстана Астане работает посольство РФ.