Новая канатная дорога появится на "Домбае"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт "Домбай" вскоре прирастет новой канатной дорогой. Современный подъемник станет первым в своем роде на Северном Кавказе.

Новая современная канатная дорога будет запущена на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, поделился глава республики Рашид Темрезов.

"Канатная дорога протяженностью более 1,6 тыс. м включает 80 шестиместных кресел с защитными колпаками, которые обеспечивают комфортную поездку и защищают пассажиров от ветра, дождя и снега"

– Рашид Темрезов

Канатка расположится на четвертом уровне горы Мусса-Ачитара, с ее помощью туристы смогут подниматься на высоту 3 тыс м.

Новый подъемник станет первым подъемником такого типа в регионе, подчеркнул глава КЧР.

"Это первая не только на курорте, но и на Северном Кавказе шестиместная кресельная канатная дорога системы D-Line"

– Рашид Темрезов

В настоящее время идут работы по настройке оборудования, проверяются системы безопасности и выполняются контрольные испытания.

