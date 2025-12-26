Новая канатная дорога появится на "Домбае"

Новая современная канатная дорога будет запущена на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, поделился глава республики Рашид Темрезов.
"Канатная дорога протяженностью более 1,6 тыс. м включает 80 шестиместных кресел с защитными колпаками, которые обеспечивают комфортную поездку и защищают пассажиров от ветра, дождя и снега"
– Рашид Темрезов
Канатка расположится на четвертом уровне горы Мусса-Ачитара, с ее помощью туристы смогут подниматься на высоту 3 тыс м.
Новый подъемник станет первым подъемником такого типа в регионе, подчеркнул глава КЧР.
"Это первая не только на курорте, но и на Северном Кавказе шестиместная кресельная канатная дорога системы D-Line"
– Рашид Темрезов
В настоящее время идут работы по настройке оборудования, проверяются системы безопасности и выполняются контрольные испытания.