На курорте Домбай появился экологический сбор для туристов

Совершающим подъем на гору Мусса-Ачитара в Домбае с 26 декабря придется оплачивать экологический сбор. Его размер установлен в 200 рублей, сообщило министерство туризма Карачаево-Черкесии в соцсетях.

"Сбор взимается в соответствии с законом № 33-ФЗ и является обязательным для всех посетителей особо охраняемых природных территорий, к которым относится и Домбай"

– министерство туризма Карачаево-Черкесии

Федеральный закон № 33-ФЗ от 14.03.1995 "Об особо охраняемых природных территориях" (ООПТ) разграничивает территории полной заповедности и зоны, доступные для регулируемого туризма (нацпарки), обеспечивая баланс между охраной природы и рекреационным использованием.

Экосбор оплачивается единоразово за сутки вместе с первым билетом на подъемник. Льготу предоставляют инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, их семьям, а также Героям СССР и России.

Домбай в Карачаево-Черкесии, как один из первых и известнейших горнолыжных курортов страны начал развиваться как центр туризма еще в начале прошлого столетия. Знаковым событием стало открытие альплагеря в 1934 году. Сейчас Домбай остается ключевым направлением для любителей горных лыж, альпинизма и природного туризма на Северном Кавказе.

