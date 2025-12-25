Курорт "Роза Хутор" приостановил продажи ски-пассов до 4 января

"Роза Хутор" вводит временное ограничение на продажу ски-пассов. Причиной стало количество снега на трассах.

Горнолыжный курорт в горах Сочи "Роза Хутор" сообщил о приостановке продажи ски-пассов.

Продажи ограничены до 4 января с целью обеспечить равномерную нагрузку на трассы курорта в начале сезона, когда снежный покров на склонах еще небольшой. Ограничение количества туристов на трассах для катания призвано обеспечить безопасные и комфортные условия для отдыхающих.

В ближайшие дни в горах Сочи ожидаются снегопады, которые позволят полноценно открыть сезон на "Розе Хутор", передает Российский союз туриндустрии.