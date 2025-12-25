Вестник Кавказа

Курорт "Роза Хутор" приостановил продажи ски-пассов до 4 января

Курорт "Роза Хутор" приостановил продажи ски-пассов до 4 января
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Роза Хутор" вводит временное ограничение на продажу ски-пассов. Причиной стало количество снега на трассах.

Горнолыжный курорт в горах Сочи "Роза Хутор" сообщил о приостановке продажи ски-пассов.

Продажи ограничены до 4 января с целью обеспечить равномерную нагрузку на трассы курорта в начале сезона, когда снежный покров на склонах еще небольшой. Ограничение количества туристов на трассах для катания призвано обеспечить безопасные и комфортные условия для отдыхающих.

В ближайшие дни в горах Сочи ожидаются снегопады, которые позволят полноценно открыть сезон на "Розе Хутор", передает Российский союз туриндустрии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
365 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.