Курорт "Красная Поляна" открыл сезон катания

В горах Сочи на "Красной Поляне" 26 декабря открылся долгожданный горнолыжный сезон 2025-2026. В первый день сезона доступны для катания четыре снежные трассы.

Горнолыжный сезон стартовал сегодня на сочинском курорте "Красная Поляна".

Туристов в день открытия сезона ждут четыре горнолыжные трассы: Первый снег, Цирк-2, Восточная 2300-2050 и Аибга. Также работают следующие канатные дороги:

Красная поляна, Реликтовый лес, Вершина, Аибга, Черная Пирамида, Бугель "Первый снег".

В минувшие выходные в горах Сочи выпало более 20 см снега, в ближайшие дни сугробы увеличатся – ожидаетя новая серия снегопадов.