Горный курорт "Красная Поляна" стал популярен у туристов-одиночек

На 22% чаще стали выбирать соло-путешественники отдых в горах Сочи, рост спроса отметили на Красной Поляне. Горы привлекают молодых людей до 25 лет.

Сочинский курорт "Красная Поляна" отметил рост спроса на отдых среди туристов, путешествующих в одиночку и самостоятельно.

По данным горного курорта, соло-туристы стали приезжать на отдых на 22% чаще. В основном путешествия в одиночку выбирает молодежь – одиноких путешественников пенсионного возраста в 2025 году на курорте стало меньше.

В целом туристы-одиночки в этом году составляют 27% турпотока, с прошлого года их стало больше на 4%. Аналитики отмечают, что такие путешественники предпочитают самостоятельно планировать отдых, передает АТОР.