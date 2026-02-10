Учеба возобновилась после почти 33-летнего перерыва в школе №1 в Агдаме

Вестник Кавказа

Дети впервые после 33-летнего перерыва начали учиться в школе №1 в Агдаме. Ее здание было построено в рамках программы "Великое возвращение".

Учебный процесс снова начался в городской средней школе №1 в Агдаме – впервые после 33-летнего перерыва.

Здание школы было возведено в рамках реализации I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории Азербайджана, передает Report. Участие в его открытии 18 июля прошлого года принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Школа рассчитана на 960 учеников. В здании расположены 43 классные комнаты, 16 административных кабинетов. В школе действует STEAM-центр из семи помещений, есть современно оснащенные лаборатории физики, химии и биологии, а также кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека и музей.

В школе будет работать столовая на 352 места. Детям будут доступны актовый зал на 468 мест, два крытых спортзала, футбольное поле и баскетбольная площадка на открытом воздухе.

