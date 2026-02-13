I Заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией прошло в Белграде

В ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию в Белграде состоялось IЗаседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Сегодня в Белграде прошло I Заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, в нем приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич.

Кроме того, состоялась встреча Ильхама Алиева с Александром Вучичем в формате один на один. После нее была проведена церемония обмена азербайджано-сербскими документами, в которой также приняли участие главы государств. Затем Ильхам Алиев и Александр Вучич выступили с заявлениями для прессы.

Так, Ильхам Алиев подчеркнул, что Сербия и Азербайджан – это две дружественные страны, и они всегда рядом друг с другом. Он также поздравил Александара Вучича и дружественный сербский народ с национальным праздником, который отмечается сегодня в Сербии.

Александр Вучич заявил, что отношения между Баку и Белградом показывает, что у стран много общих ценностей. Он отметил, что обменялся с Ильхамом Алиевым мнениями по очень важным вопросам, касающимся Европы и всего мира.

Президент Сербии также выразил желание, чтобы азербайджанцы чаще посещали его страну, заверив, что комфорт, спокойствие, безопасность им здесь полностью обеспечены. Вучич охарактеризовал уровень безопасности в обеих странах как высочайший, отметил важность прямых контактов с азербайджанским народом.

Напомним, ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретил президент Сербии Александр Вучич. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу, которые находятся в парке Ташмайдан. Ильхам Алиев возложил венки к памятникам.