Ереван хочет оставить миссию ЕС в Армении – Григорян

Армянские власти, по словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, высоко оценивают работу гражданской миссии ЕС в Армении и хотели бы, чтобы она продолжила свою деятельность.

Наблюдательная миссия Евросоюза позитивно повлияла на установление мира между Арменией и Азербайджаном, и Ереван хотел бы, чтобы она не уходила из Армении, сообщил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

Он пояснил, что армянские власти и публично, и в частных беседах с партнерами в ЕС заявляли о высоком уровне сотрудничества и положительно оценивали работу миссии ЕС в Армении.

Говоря о перспективах, секретарь Совбеза сообщил о желании Армении оставить миссию ЕС в стране.

"У нас есть договоренности в рамках мирного договора, который еще предстоит подписать и ратифицировать, чтобы он вступил в силу. После этого мы поймем, как двигаться дальше в этом направлении. Но ясно, что мы хотим, чтобы миссия оставалась в Армении, и будем продолжать работать в этом направлении"

– Армен Григорян

По его словам, формат и сферы дальнейшего сотрудничества Армении с ЕС пока находятся в процессе обсуждения, причем это также связано с ратификацией мирного договора.