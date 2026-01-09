Россия и Иран подпишут документы по линии Решт–Астара

Два документа, связанных со строительством железнодорожной линии Решт-Астара, будут подписаны между РФ и Ираном в субботу, сообщили в Тегеране.

На 14 февраля запланировано подписание двух документов между Россией и Ираном в рамках проекта международного транспортного коридора "Север–Юг", сообщил ранее на этой неделе замминистра дорог и урбанизации Ирана и исполнительный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хушанг Базвенд.

Документ, которым 125 км из 162 км линии Решт-Астара будут отведены для осуществления строительства российской стороной, будет подписан Ираном с российской компанией Caspian Service.

Также стороны подпишут документ, связанный с техническими и подрядными операциями на будущей железнодорожной линии, что позволит согласовать технические детали проекта.

Строительство и запуск линии Решт-Астара в рамках МТК "Север-Юг" позволит нарастить международные грузоперевозки и транзитные возможности Ирана. По словам иранского замминистра, Иран сможет получать доходы от транзита, сопоставимые с доходами от нефти.