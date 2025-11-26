Иран выкупит землю под дорогу "Решт-Астара" за 2 месяца и построит ее за 3 года

Уже в апреле Иран сможет начать строить железную дорогу "Решт-Астара", необходимую для соединения азербайджанской части МТК "Север-Юг" с иранской железнодорожной сетью. Об этом объявил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

Тегеран планирует до апреля закончить выкуп земель под строительство последнего участка западной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг" – железной дороги между иранскими городами Решт и Астара. Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали.

В интервью ТАСС иранский дипломат подчеркнул серьезность настроя Тегерана на реализацию проекта железной дороги Решт-Астара для вывода на полную мощность западной ветки "Север-Юга", проходящей из России в Иран через Азербайджан.

Джалали добавил, что к началу апреля будут решены и все прочие задачи для запуска строительства железной дороги. Срок установлен в связи с желанием иранской стороны завершить подготовку до смены дат в ИРИ, которая произойдет 21 марта по григорианскому календарю – в этот день в Иране начнется 1404 год.

"Значительно продвинулась работа по приобретению земельных участков под проект, и уже выделено для строительства более 100 км. Процесс приобретения продвигается в ежедневном режиме"

– Казем Джалали

Дипломат отметил, что Иран намерен построить участок Решт-Астара в течение ближайших трех-четырех лет, то есть крайним сроком запуска железнодорожного сообщения западной ветки "Север-Юга" становится 2029 год.

Посол оценил проект "Север-Юг" как одно из ключевых направлений российско-иранского взаимодействия – недаром он получает поддержку и в Москве, и в Тегеране на высшем уровне. По его словам, в 2025 году строительство недостающего участка Решт-Астара получило необходимый импульс для реализации.