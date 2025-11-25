Названы сроки начала строительства линии Решт-Астара

Иранские власти назвали примерные сроки начала строительства железнодорожной линии Решт-Астара. Власти ИРИ продолжают выкуп земли под строительство.

Стали известны сроки начала строительства железнодорожной линии Решт-Астара, которая свяжет Иран и Азербайджан. Согласно информации главы Иранских железных дорог Джабара-Али Закери, строительство транспортной артерии может начаться во второй половине марта 2026 года.

Как отметил Закери, перед властями страны стоит вопрос и выкупе земли под строительство. Иран в настоящее время выкупил 95 км для передачи РЖД, которая занимается реализацией проекта.

"Еженедельно выкупаются еще по три километра, чтобы компания «Российские железные дороги» (РЖД) могла приступить к работам. Ожидаем, что к празднику Новруз (ежегодно отмечается 20–21 марта) процесс выкупа будет завершен и территория передана РЖД"

– Джабар-Али Закери

Глава компании рассказал, что на объекте уже находятся российские специалисты.

Напомним, что строительство железной дороги Решт-Астара проводится в рамках проекта Север-Юг. Договоренности о реализации проекта были достигнуты в 2023 году.