Трамп считает, что его план по Украине устраивает Россию

Мирный план США по Украине устраивает российскую сторону и нравится украинской стороне, за исключением Зеленского, рассказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Москву устраивает американский план украинского урегулирования. Заявление политик сделал в беседе с журналистами.

"Говоря о России, я полагаю, что оно (предложение) их устраивает"

– Дональд Трамп

Также он отметил, что мирный план США понравился и представителям Киева – но не Владимиру Зеленском.

"Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел"

– Дональд Трамп

План, предложенный США, изначально состоял из 28 пунктов, после обсуждений со сторонами и доработок он немного сократился, сообщал на прошлой неделе американский лидер.