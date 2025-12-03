Россия и США сделали шаг в понимании друг друга – Кремль

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа стали шагом вперед в лучшем понимании позиций друг друга. Такое заявление сделал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Мы сделали (шаг – прим. ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга"
– Юрий Ушаков
Он подчеркнул, что США теперь лучше понимают логику российской позиции.
"В контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно"
– помощник президента РФ
Ушаков также рассказал о ситуации вокруг мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что представителям РФ и США еще предстоит работа над конкретными предложениями и формулировками будущего документа.
"Конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов"
– помощник российского лидера
Он уточнил, что речь идет в том числе о представителях МИД РФ, Госдепа, специалистах юридических служб и так далее.
Кроме того, Ушаков заявил, что на прошедшей 2 декабря встрече не обсуждались возможные переговоры президентов России и США.
Напомним, во вторник прошла встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На ней также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять главы Белого дома Джареда Кушнера.