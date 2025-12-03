Россия и США сделали шаг в понимании друг друга – Кремль

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как недавний визит в Москву делегации США повлиял на отношения двух стран. Он подчеркнул, что стороны сделали очередной шаг, чтобы приблизиться к пониманию друг друга.

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа стали шагом вперед в лучшем понимании позиций друг друга. Такое заявление сделал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы сделали (шаг – прим. ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга"

– Юрий Ушаков

Он подчеркнул, что США теперь лучше понимают логику российской позиции.

"В контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно"

– помощник президента РФ

Ушаков также рассказал о ситуации вокруг мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что представителям РФ и США еще предстоит работа над конкретными предложениями и формулировками будущего документа.

"Конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов"

– помощник российского лидера

Он уточнил, что речь идет в том числе о представителях МИД РФ, Госдепа, специалистах юридических служб и так далее.

Кроме того, Ушаков заявил, что на прошедшей 2 декабря встрече не обсуждались возможные переговоры президентов России и США.

Напомним, во вторник прошла встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На ней также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять главы Белого дома Джареда Кушнера.