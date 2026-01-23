Самый высокогорный музей России откроют в Ингушетии

В Ингушетии в одной из башен в горах будет открыт музей. Он может стать самым высокогорным в России, а возможно и в мире.

Уникальный музей откроется в одной из отреставрированных башен в комплексе Нижнем Пуе в Джейрахском районе Ингушетии – он может стать самым высокогорным в стране, поделились в республиканской школе каменщиков-реставраторов "Наследие".

"Вероятно, что экспозиция будет самым высокогорным музеем такого рода в стране и, возможно, одним из самых высоких в мире"

– представитель "Наследия"

В башне запустят музей Гражданской войны на Северном Кавказе, в нем можно будет увидеть реплики различного оружия – маузера, нагана и винтовки Мосина, а также шинели, буденовки, фотографии.

В "Наследии" пояснили, что место для музея выбрано неслучайно, именно здесь скрывались и действовали Серго Орджоникидзе и Сергей Киров, из Нижнего Пуя осуществлялось снабжение красных партизан, передает "Интерфакс".