США не отказались от попытки атаковать Иран

Американский авианосец "Авраам Линкольн" сможет атаковать Иран через 1-2 дня, если планы Белого дома в отношении Ирана не изменятся – при этом президент США по-прежнему допускает возможность такой атаки.

Планы США в отношении Ирана пока остаются прежними – несмотря на окончание протестных акций в стране, Вашингтон не отказался от идеи атаковать Тегеран всей своей военной мощью, сосредоточенной в Индийском океане, пишет газета New York Times.

Чтобы привести в полную боевую готовность авианосную ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", который уже вошел в зону ответственности Центрального командования США в Индийском океане, достаточно один-два дня, если возникнет такая необходимость, пишет издание, передает РИА Новости.

"Если бы Белому дому нужно было отдать приказ о нанесении ударов по Ирану, авианосец теоретически смог бы предпринять военные действия в течение одного-двух дней"

- New York Times

К тому же США уже направили в регион 12 истребителей F-15E для усиления ударной авиации, заявили изданию в министерстве войны США.

Сам президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает военной атаки на Иран, несмотря на то, что "протесты в Иране в основном были подавлены". Он отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать возможные действия Вашингтона на фоне продолжающейся эскалации в отношениях между странами, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников Белого дома.