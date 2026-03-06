Два землетрясения потрясли Каспий

Сейсмологи сообщили о двух землетрясениях, произошедших в понедельник на Каспии. Очаг обоих подземных толчков находился на глубине более 70 тыс метров.

В Каспийском море 16 марта произошло сразу два землетрясения. Об этом информирует Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда первых подземных толчков составила 3,3, а вторых – 3,1. Очаги обоих землетрясений располагались на глубине 74 км.

Согласно предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.