США перебрасывают на Ближний Восток элитных морских пехотинцев – СМИ

Командование вооруженных сил США в настоящее время осуществляет отправку элитного отряда морской пехоты в ближневосточный регион, вероятно, для штурма Ормузского пролива, пишут СМИ.

Уточняется, что с большой вероятностью это проводится с целью осуществить штурм Ормузского пролива, но истинные цели командования ВС США пока не называются.

"Штаты не раскрыли характер своей миссии, но элитному подразделению, вероятно, поручат восстановить контроль над Ормузским проливом"

– The Telegraph

Как пишет издание, на Ближний Восток направляют именно элитное подразделение морпехов из 2,5 тыс человек. Их сопровождают бронетехника и артиллерия, авиаотряд с вертолетами и истребителями.

Кроме того, в предстоящей операции принимают участие корабли и эскортные суда, которые оснащены средствами РЭБ, уточняют источники.