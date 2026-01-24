США могут атаковать Иран в течение ближайших суток

Вероятность нанесения удара США по Ирану в ближайшие сутки существенно возросла. Ранее в этом месяце возможность атаки на Исламскую Республику допускал американский лидер Дональд Трамп.

Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение ближайших 24 часов.

Косвенным подтверждением этому служит сосредоточение авианосной ударной группы ВМС США на Ближнем Востоке, передает The Jerusalem Post.

По данным издания, еще одним тревожным сигналом служит тот факт, что США завершили перебрасывать свои войска в Израиль для усиления обороны.

Ранее СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи перебрался в подземный бункер, опасаясь возможного удара США.

Зачем США атаковать Иран сейчас?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал мотивы президента США Дональда Трампа отдать приказ об атаке американской армии на Иран в настоящее время, после подавления протестного движения в иранских городах и стабилизации ситуации в Исламской Республике.

"Я думаю, что к информации The Jerusalem Post надо отнестись достаточно серьезно. С моей точки зрения, вероятность такого удара составляет больше 50%. Цели атаки простые: разрушить центры принятия решений в Иране и еще раз ударить по иранской ядерной программе. То есть один удар будет нанесен по высшему руководству Ирана, включая, возможно, аятоллу Али Хаменеи, а другой – по еще работающим ядерным объектам в стране либо объектам, участвующим в разработке ядерного оружия", – прежде всего сказал он.

Американист пояснил, что Дональду Трампу срочно нужно отвлечь внимание граждан от событий в США. "Сейчас резко накаляется обстановка в штате Миннесота. Речь идет о серьезной конфронтации с применением оружия, причем она стала проявлением противостояния Демократической партии внутренней политике Трампа. Руководство демократов решительно настроено на то, чтобы дать Трампу большой бой в Миннесоте. Что интересно, спонсором Демократической партии является произраильское лобби, в значительной степени обеспечивающее финансовую поддержку выступлений против политики Трампа в Миннесоте. Поэтому Дональд Трамп может нанести удар по Ирану, чтобы дать своим политическим противникам сигнал, что нельзя ему, как говорится, вставлять нож в спину в настоящее время", – указал Владимир Васильев.

"Логика тут простая: если начнется новая война с Ираном, Тегеран начнет, как и обещал, наносить удары по Израилю – и тогда деньги израильской диаспоры в США пойдут на поддержку обороны Еврейского государства, следовательно, финансовая поддержка выступлений в Миннесоте будет резко ослаблена. Более того, спонсоры могут даже дать понять руководству Демократической партии, что они не приветствуют раскачку внутриполитической ситуации в США, пока накаляется ситуация на Ближнем Востоке – ровно то, что нужно сейчас Дональду Трампу. Вот почему сегодня Трамп спешит, даже если потенциальный удар по Ирану подготовлен недостаточно хорошо. Вполне возможно, что будут использованы те же методики, какие применили во время удара по Венесуэле", – отметил эксперт.

"Есть у Трампа и еще один мотив торопиться с атакой на Иран. 1 февраля может начаться частичное закрытие правительства США, что тоже не устраивает Дональда Трампа. Администрация Трампа пытается этого избежать, понимая, что закрытие правительства означает прежде всего прекращение финансирования Министерства внутренней безопасности, которое отвечает за наведение порядка в Миннесоте – тогда ситуация может выйти из-под контроля Вашингтона. Кроме того, в США сейчас почти все медиа освещают исключительно события в Миннеаполисе, и Трампу хотелось бы, чтобы ситуация на Ближнем Востоке отодвинула их на задний план", – добавил Владимир Васильев.

Есть и побочная цель – показать слабость российских и китайских позиций на Ближнем Востоке. "В Венесуэле Дональд Трамп показал очень важную вещь: в Западном полушарии сегодня ни Россия, ни Китай никакой помощи местным государствам в их противостоянии с США оказать не могут. В Иране ему было бы выгодно продемонстрировать то же самое, но только уже в Евразии и Восточном полушарии. Атака на Иран была бы косвенным сигналом Москве и Пекину со стороны Вашингтона. И действительно, Россия вряд ли сейчас на какие-то ответные шаги пойдет: сейчас, когда идет специальная военная операция, все российские ресурсы заняты", – заключил американист.