Моджтаба Хаменеи оставил в силе все назначения прежнего лидера

Новый верховный лидер Ирана, вновь избранный Моджтаба Хаменеи оставил в силе все приказы и назначения своего отца, погибшего в результате атаки на странц США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой верховного лидера ИРИ.

"После запросов некоторых руководителей и должностных лиц, которые были напрямую назначены погибшим мученической смертью, объявляю, что в настоящий момент необходимости в пересмотре указов нет. Нужно продолжать работу в соответствии с политикой, принятой им при жизни"

- Моджтаба Хаменеи

Согласно Конституции Ирана, все назначения и приказы погибшего лидера касались специалистов в области исламского права, работавших в Совете стражей Конституции, а также главы судебной власти страны, руководителя государственной телерадиокомпании Ирана, глав генштаба вооруженных сил Ирана и командующего КСИР, а также ряда других высокопоставленных военных, передает РИА Новости.

Пока власти Ирана не сообщали о назначении новых руководителей генштаба и КСИР вместо погибших, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в своем первом заявлении после избрания на этот пост новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о необходимости блокирования Ормузского пролива, подчеркнув: ИРИ должна пользоваться Ормузским проливом как рычагом для урегулирования ближневосточного конфликта.