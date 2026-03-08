США пообещали до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Госдеп США заинтересован в информации о Хаменеи и лидерах КСИР, за полезные сведения обещана награда – до $10 млн.
"Программа "Награды за правосудие" предлагает до $10 млн за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также ряда его подразделений"
– Госдеп США
Первое место в списке лиц, информация о которых имеет ценность для Вашингтона занимает Моджтаба Хаменеи, который, как считается, тесно связан с КСИР. Также США готовы заплатить за данные о главе высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, глава иранского МВД Эскандар Момени. Всего список включает 10 имен.