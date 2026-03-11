Интерес белорусских туристов к Грузии обсудили Кобахидзе и Шулейко

Глава грузинского правительства провел сегодня встречу с вице-премьером Беларуси. Стороны обсудили ряд важных тем, в том числе перспективы дальнейшего сотрудничества.

В понедельник, 16 марта, прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и вице-премьера Беларуси Юрия Шулейко. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Стороны поговорили об отношениях между странами и перспективах дальнейшего взаимодействия. Одной из обсуждаемых тем стало растущее число белорусских туристов в республики Южного Кавказа.

В ходе переговоров Кобахидзе и Шулейко отметили роль Грузии как безопасной страны, которая способна создать стабильную, предсказуемую и благоприятную для инвесторов среду.

Кроме того, они обратили внимание на важность проведения 7-й сессии Межправительственной экономической комиссии.