Азербайджанский гимнаст взял "бронзу" Кубка мира в Анталье

Представитель сборной Азербайджана по гимнастике Никита Симонов заработал бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике, состоявшемся накануне в Анталье.

Гимнаст выступал в упражнениях на кольцах. В финале судьи оценили его выступление на 14,100 балла. С таким результатом Никита Симонов стал третьим.

Первое место занял выступающий за Турцию Адем Асил (14,533 балла), серебро досталось представителю Великобритании Кортни Таллоку (14,333).

Стоит отметить, что по итогам квалификации Никита Симонов занимал четвертое место с результатом 13,733 балла.