Секретарь Совбеза Ирана обратился с посланием к мусульманским странам

Али Лариджани просит мусульманские страны определиться, за кого они выступают в конфликте Ирана с США и Израилем. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Исламская Республика осталась без поддержки во время ударов по своей территории.

Мусульманским странам следует определиться с позицией в текущей региональной ситуации. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Ирана Али Лариджани.

Он выразил разочарование в связи с тем, что многие государства с мусульманским большинством не поддержали Исламскую Республику во время ударов по стране.

"Некоторые государства пошли еще дальше, объявив Иран своим противником только потому, что он нанес удары по американским базам, а также по американским и израильским интересам на их территории"

– Али Лариджани

Он подчеркнул, что сегодня США и Израилю противостоит мусульманский Иран вместе с силами сопротивления.

"На чьей вы стороне?"

– секретарь Совета Безопасности ИРИ

Он также еще раз призвал мусульман к единству, отметив, что Ирану не нужна гегемония в регионе.

"Вы прекрасно знаете, что Америка ненадежна, а Израиль на самом деле является вашим врагом. Остановитесь на мгновение и задумайтесь о себе и о будущем региона. Иран даёт вам совет и не стремится доминировать над вами"

– Али Лариджани

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атакует израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.