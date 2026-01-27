Лавров выразил опасения по поводу режима ядерного нераспространения

Дальнейшая судьба режима нераспространения ядерного оружия очень тревожит российскую сторону, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергея Лаврова, обращаясь к участникам Московской конференции по нераспространению.
Особенно этот вопрос вызывает серьезные опасения на фоне военного столкновения на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, уточнил глава МИД.
Он подчеркнул, что нападение США и Израиля на Иран произошло в ходе переговоров между Тегераном и Вашингтоном по вопросу иранской ядерной программы. Сергей Лавров назвал это особым цинизмом.
"Был нанесен сильнейший удар по авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия, а также и по авторитету дипломатии, как инструменту устранения противоречий"
– Сергей Лавров
Глава МИД РФ заявил о том, что в настоящее время все больше стран мира стало считать обладание ядерным оружием самой надежной гарантией защиты от военных столкновений и посягательства на безопасность и суверенитет.
Это само по себе несет серьезные распространенческие риски, констатировал он.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что Вашингтон до сих пор не дал внятных разъяснений по поводу возобновления ядерных испытаний.
"По-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как все знают и признают, основная причина в том, что США так и не ратифицировали этот договор"
– Сергей Лавров
Он подчеркнул, что Москва так и не в курсе решений американского президента Дональда Трампа по этому вопросу.
"Не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы"
– Сергей Лавров