Лавров выразил опасения по поводу режима ядерного нераспространения

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что в нынешней ситуации судьба нераспространения ядерного оружия вызывает серьезную тревогу на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Дальнейшая судьба режима нераспространения ядерного оружия очень тревожит российскую сторону, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергея Лаврова, обращаясь к участникам Московской конференции по нераспространению.

Особенно этот вопрос вызывает серьезные опасения на фоне военного столкновения на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, уточнил глава МИД.

Он подчеркнул, что нападение США и Израиля на Иран произошло в ходе переговоров между Тегераном и Вашингтоном по вопросу иранской ядерной программы. Сергей Лавров назвал это особым цинизмом.

"Был нанесен сильнейший удар по авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия, а также и по авторитету дипломатии, как инструменту устранения противоречий"

– Сергей Лавров

Глава МИД РФ заявил о том, что в настоящее время все больше стран мира стало считать обладание ядерным оружием самой надежной гарантией защиты от военных столкновений и посягательства на безопасность и суверенитет.

Это само по себе несет серьезные распространенческие риски, констатировал он.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что Вашингтон до сих пор не дал внятных разъяснений по поводу возобновления ядерных испытаний.

"По-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как все знают и признают, основная причина в том, что США так и не ратифицировали этот договор"

– Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Москва так и не в курсе решений американского президента Дональда Трампа по этому вопросу.

"Не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы"

– Сергей Лавров