Странам нужно возобновить ядерное разоружение – ООН

В ООН обратились к ядерным державам начать разоружение. В организации отметили, что это необходимо для того, чтобы снизить напряженность.

Страны-члены ООН должны вернуться на путь ядерного разоружения. Такое заявление сделал официальный представитель организации Стефан Дюжаррик, выступая на брифинге 27 января.

Он подчеркнул, что это необходимо для снижения напряженности.

"Все страны-члены, в особенности ядерные державы, должны вернуться на путь ядерного разоружения и снижения напряженности, чтобы Часы Судного дня вернулись хотя бы к отметке 86 (секунд до полуночи)"

– Стефан Дюжаррик

Ранее сегодня состоялась видеоконференция американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, в ходе которой ученые перевели стрелки Часов Судного дня на четыре секунды ближе к "ядерной полуночи".

Напомним, Часы Судного дня – гипотетические часы, отмечающие близость человечества к глобальной катастрофе.