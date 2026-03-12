Qatar Airways возобновит рейсы в Москву на этой неделе

Авиакомпания Qatar Airways в среду вернется к выполнению регулярных рейсов по маршруту Доха-Москва. Ранее осуществлялись вывозные рейсы в связи с неспокойной ситуацией в регионе.

Между Москвой и Дохой с 18 марта возобновятся регулярные ежедневные рейсы компании Qatar Airways, информацией поделились в посольстве РФ в Катаре сегодня.

"Qatar Airways возобновляет регулярные ежедневные рейсы по маршруту Доха - Москва - Доха. С 18 марта также будут выполняться рейсы по ряду других направлений"

– посольство

Согласно сообщению, перевозчик принял данное решение "после тщательной оценки нынешней обстановки в регионе".

Вывозные рейсы Qatar Airways выполнялись с 7 марта, к настоящему времени из Катара выехала большая часть граждан РФ, желающих вернуться на родину.