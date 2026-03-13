Трамп: есть некоторые фигуры, которые устроят США в качестве руководства Ирана

США хотят видеть во главе Ирана лица, с которыми они смогут вести дела. По словам Трампа, есть некоторые лица, которые "были бы хороши".

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что видит в руководстве Ирана тех, с кем США могли бы сотрудничать.

"Однако есть отдельные, которые, как мы считаем, были бы хороши. Посмотрим… Поглядим, как пойдут дела"

– Дональд Трамп

Ранее стало известно, что Госдеп США объявил награду за информацию о верховном лидере Ирана и руководителях КСИР – награда может достигать $10 млн.