Инцидент с БПЛА приостановил работу аэропорта Дубая

В понедельник 16 марта аэропорт Дубая временно не работает в связи с инцидентом с беспилотником, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.

"Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке приема и отправки рейсов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников"

– пресс-служба

Инцидент с дроном привел к повреждению и возгоранию резервуара с топливом в районе воздушной гавани. Сейчас пожар локализован.

"Подразделения гражданской обороны Дубая успешно локализовали пожар <...>. Сообщений о пострадавших не поступало"

– пресс-служба

В связи с произошедшим дороги, ведущие к аэропорту, были временно перекрыты. Часть рейсов перенаправлена из DXB в DWC.

"Компания Dubai Airports уведомила о перенаправлении некоторых рейсов из международного аэропорта Дубая (DXB) в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC)"

– пресс-служба

Пассажирам следует связаться со своими авиакомпаниями для получения информации о статусе рейсов, говорится в заявлении дубайских властей.