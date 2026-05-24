Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с предстоящим празднованием Дня независимости Азербайджанской Республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который Азербайджанская Республика отметит 28 мая.

Соответствующее письмо было опубликовано на сайте главы АР.

Шавкат Мирзиеев отметил то, как за годы независимости под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенно занял место среди особо развитых и успешных стран.

"В Азербайджане реализуются важные и масштабные реформы во всех сферах, повышается благосостояние и уровень жизни народа, в регионах проводятся крупные работы по строительству и благоустройству"

— Шавкат Мирзиеев

Также в поздравлении он напомнил о посещении 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку и подчеркнул, что мероприятие было поведено особенно качественно. Это, по словам Мирзиеева, свидетельствует об авторитете и позициях Азербайджана на международной арене.

В письме президент Узбекистана особо отметил развитие азербайджано-узбекистанского партнерства.

"Сотрудничество между нашими странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах стремительно развивается"

— Шавкат Мирзиеев

В конце своего поздравления глава Узбекистана выразил надежду на то, что сотрудничество Баку и Ташкента будет только укрепляться в будущем.