Ильхам Алиев поздравил президента Грузии с Днем незавиcимости

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидер Азербайджана направил президенту Грузии официальное поздравление с Днем независимости, в котором высоко оценил уровень текущего диалога и перспективы межгосударственного сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Грузии Михеилу Кавелашвили. Информация об этом размещена на официальном сайте главы АР.

В поздравлении Ильхам Алиев поздравил Михеила Кавелашвили и народ Грузии с национальным праздником, Днем независимости страны. Он выразил удовлетворение динамичным и всесторонним развитием межгосударственных отношений.

Глава Азербайджана также высоко оценил результаты своего недавнего визита в Грузию и продуктивную встречу с грузинским коллегой, прошедшую в атмосфере взаимопонимания и искренности.

Он отметил, что активный диалог на высшем уровне создает благоприятные возможности для дальнейшего углубления сотрудничества Азербайджана и Грузии во всех сферах.

Алиев выразил уверенность, что стратегическое партнерство двух стран, основанное на здоровом фундаменте и добрых традициях, будет и впредь укрепляться благодаря совместным усилиям во имя благополучия народов и процветания региона.

