Кобахидзе: за 35 лет Грузия добилась реальной независимости

Грузия выбрала правильный путь: укрепление независимости и суверенитета дало ей силы преодолеть самые сложные вызовы, сохранив мир и веру, а также вступить на путь непрерывного развития и прогресса, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

За 35 лет после восстановления своей независимости Грузия стала действительно суверенным и независимым государством, заявил сегодня, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"С того времени мы продолжаем проходить наш "40-летний путь Моисея". Сегодня, спустя 35 лет после восстановления независимости, каждый патриотичный грузин может гордиться тем, что Грузия является независимой и суверенной как никогда прежде"

- Ираклий Кобахидзе

Укрепление независимости и суверенитета позволило стране успешно преодолеть сложные вызовы, обеспечить мир и веру своим гражданам и двигаться по пути устойчивого развития, который ведет к объединенной и процветающей Грузии.

Премьер-министр отметил, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, подчеркнув, что вера стала неотъемлемой частью национальной культуры и духовной опоры общества.

Именно христианство сформировало уникальную грузинскую культуру, народ страны все эти века сохранял верность национальным ценностям, а духовные ценности, основанные на вере, любви и традициях, невозможно победить ненавистью и злом.

"Вокруг нас исчезали империи, а Грузия до сегодняшнего дня сохранила свою национальную самобытность и независимость. Если бы не Божья защита и вера грузинского народа в то, что мы являемся народом, находящимся под покровительством Богородицы, это историческое чудо не могло бы произойти"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский лидер в своем выступлении подчеркнул роль духовных ценностей в развитии страны, отметив: патриотизм и гуманизм, не основанные на вере в Бога, являются ложными, тогда как истинные духовные ценности остаются основой национального единства и устойчивости и позволяют преодолевать любые трудности.

Говоря о вере, Ираклий Кобахидзе обратился к Католикосу-Патриарху всея Грузии Шио III, пожелав, чтобы его служение стало основой новой эпохи в истории церкви.

Напомним, Акт о государственной независимости Грузии был принят в 1991 году. Соответствующий документ утвердил Верховный Совет республики 9 апреля на основании прямых результатов проведенного ранее всенародного референдума.

Что такое настоящая независимость?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь определил суть реальной независимости.

"Дело в том, что оппоненты "Грузинской мечты" наоборот видят в независимости от Европы слабость и ослабление позиций Грузии на международной арене. Оппозиционеры считают, что Грузия без внешней западной легитимации и поддержки не может быть суверенной, так что сейчас, по их мнению, она становится менее суверенной", – отметил он.

Логика Кобахидзе, обратил внимание эксперт, проста. "Мы на протяжении многих-многих лет искали легитимизацию нашей жизни, нашего развития и правильного пути этого развития через чрезмерное обращение внимания на то, что скажет, во-первых Америка, во-вторых, Европа. В этом контексте сейчас Грузия более суверенна, потому что именно "Грузинская мечта" впервые начала думать своими мозгами, а не оглядываться постоянно в сторону посольств Америки и Европейского Союза, что делалось раньше, причем открыто", – указал Арчил Сихарулидзе.

"Хотя не надо забывать о том, что после каждого такого заявления Ираклий Кобахидзе подчеркивает, что Грузия готова вступить в Европейский Союз, восстановить отношения с Америкой. Похоже, что "Грузинская мечта" была бы не против вернуться к тому состоянию, когда Европа и Америка учитывали бы национальные интересы Грузии, а Грузия бы учитывала интересы Вашингтона и Брюсселя", – считает основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Что касается грузинской оппозиции, то она, по словам эксперта, стремится вернуть ситуацию к прежней точке, возвратиться к реальности, сформированной правительством Михаила Саакашвили, то есть к радикальной оппозиции России, когда суверенитет Грузии, в первую очередь, приравнивается к суверенитету от Российской Федерации. Максимальное сближение с НАТО, с ЕС, и фундаментальная зависимость от мнения Вашингтона и ЕС.

"Эта зависимость усиливалась, и после того, как Грузия встала на пути интеграции с ЕС, она многие вещи делала именно потому, что от нее этого требовали представители ЕС. Это вопросы законодательства, проведения определенной внутренней и внешней политики. По поводу сближения с Россией после 2012 года тоже поступало много вопросов от европейских, американских коллег. В целом оппозиция, которая, по сути, состоит из бывших чиновников правительства Михаила Саакашвили и людей, которые построили всю свою политическую и не только карьеру за счет отношений с Америкой, Европой и грантов, донатов от этих стран, – они хотят вернуть все, как было раньше", – заключил Арчил Сихарулидзе.