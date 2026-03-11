Первые жители возвращаются в село Ханоба в Ходжавенде

Азербайджанское население начинает возвращаться еще в один населенный пункт на освобожденных территориях – начинается переселение в село Ханоба.

Село Ханоба Ходжавендского района Азербайджана 14 марта примет первую группу бывших вынужденных переселенцев, которые теперь получили возможность вернуться домой.

Возвращение в деоккупированное и восстановленное для жизни село осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках программы "Великое возвращение".

Семьи, которые сегодня возвращаются в село Ханоба, многие годы проживали во временном жилье в различных регионах Азербайджана.