Еще 6 человек было эвакуировано в Азербайджан с территории Ирана

Продолжается процесс эвакуации граждан через ирано-азербайджанскую границу: 5 граждан Азербайджана и 1 – Китая находятся в настоящее время на территории АР.

Эвакуация из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара" продолжается, передают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что в настоящее время было эвакуировано еще 6 человек: пять граждан Азербайджана и один – гражданин КНР.

Напомним, процесс эвакуации проходит в соответстви со всеми процессуальными правилами и требованиями безопасности.

Как отметили в СМИ, на пункте пропуска "Астара" были созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного передвижения граждан.