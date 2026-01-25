По пути к причалу КТК в Черном море атакован греческий танкер

Сегодня на пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске в Черном море был атакован греческий танкер Maran Homer, БПЛА нанес судну незначительные повреждения.

Неопознанный пока беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сегодня атаковал греческий танкер Maran Homer, следовавший под погрузку казахстанской нефтью в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

"Когда судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал КТК в Новороссийске, оно подверглось атаке неизвестным объектом. Отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и палубного оборудования"

- Василис Кикилиас

На данный момент известно, что танкер был зафрахтован компанией Chevron и шел из греческих Салоник, на его борту находились 24 члена экипажа, и хотя судно получило повреждения, обошлось без пострадавших нет, загрязнения окружающей среды в результате происшествия не зафиксировано, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Skai.

Нанесен ущерб правому борту судна, без последствий для окружающей среды, поскольку его танки были пусты.

Сейчас танкер уже покинул Новороссийск, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в январе Казахстан из-за форс-мажорных обстоятельств приостановил поставки нефти – причиной стал пожар на месторождении "Тенгиз", выведший из строя два трансформатора турбин электростанции ГТЭС-4. После этого добыча нефти была приостановлена, и у компании временно не было возможности для поставок нефти в систему КТК.