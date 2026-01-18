Нефтяные поставки прервал Казахстан

В Казахстане временно поставлены на паузу поставки нефти. Причина – пожар на крупном месторождении, произошедший несколько дней назад.

Казахстан из-за форс-мажорных обстоятельств приостановил поставки нефти. Об этом говорится в письме, которое оператор месторождения "Тенгиз" – компания "Тенгизшевройл" (ТШО) – отправила контрагентам.

Из текста следует, что в связи с техническим сбоем на "Тенгизе" у компании временно нет возможности для поставок нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ТШО добавили, что пока не могут назвать предполагаемые сроки действия форс-мажорных обстоятельств.

В минувшее воскресенье, 18 января, на месторождении "Тенгиз" произошел пожар. Пламя охватило два трансформаторы турбин электростанции ГТЭС-4. После этого добыча нефти была приостановлена. На восстановление процессов уйдет 7-10 дней.

При этом один из источников агентства Reuters отмечает, что данный процесс может затянуться.

"Производство TCO снизится до конца недели, но это может продлиться до февраля"

– источник Reuters